Manisa BBSK Basketbol Takımı evinde kayıp

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 23. hafta karşılaşmasında Petkimspor’a 7085 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, İzmir temsilcisi Petkimspor’la Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştı. İlk periyot 925 Petkim üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta rakibini pota altından zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Petkimspor’un hızlı hücumlarına engel olamadı ve bu periyot 2644 Petkimspor üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyoda Manisa Büyükşehir Belediyespor arka arkaya bulduğu üçlükler ile başladı. Skorda arayı kapatmaya başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodun bitimine 3:34 kala aradaki sayı farkını 1’e indirse de bu periyot 5458 bitti. Son periyotta Petkimspor sayı farkını açtı ve maç 7085 sona erdi.

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