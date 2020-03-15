Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım

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İYİ Parti Alaşehir İlçe olağan kongresi yapıldı. Ozan Düğün Salonu’nda yapılan olağan kongrede Cihan Yıldırım ve eski başkan Bahri İlhan'ın yarıştığı seçimi Cihan Yıldırım kazandı.

Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı. 359 kayıtlı delegeden 280 delegenin oy kullandığı seçimde Cihan Yıldırım 150 oy alarak yeni başkan seçilirken, eski başkan Bahri İlhan 130 oy aldı.

Yeni başkan Cihan Yıldırım’ın yönetimi İbrahim Süngü, Aynur Dağ, Ummuhan Kral, Emine İbişoğlu, Mehmet Yılmaz, Ümit Şovun, Gökhan Kaya, İsmail Burak Gelin, Mehmet Zeybek, Hüseyin Özkan, Nejdet Karaoğlan, Kenan Aslanol, Derman Özdemir, Bülent Üstünoğlu, Hasan Yaşar, Mehmet Aşık, Mustafa Mutlu, Tugay Karakaya, Mehmet Özcan, Okan Kökten, Mustafa Kıymık, Memiş Çelik, Fazıl Avcı, Hüseyin Yalçın, ilhami Tuna, İsmail Akçay, Kenan Yıldırım, Tevfik Sakman, Selçuk Tortuk, Zeki Eriş, Ali Koç ve Mustafa Ali Derin’den oluştu.

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