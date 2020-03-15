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TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 40 yenildi.

TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor’a 40 yenildi.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Harun Öztekin xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Manisaspor: Kubilay x, Muammer xx, Caner x, Mert Bostancı x, Cevdet x (Bilal dk. 85 ?), Yusuf xx, Halit Can x (Gökhan dk. 61 x), Berk xx, Mert Uygun x (Orkun dk. 78 x), Barış xx, Emir x
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan xx, Serhat xxx, Fuat xx, Ömer xx, Enes xxx, Recep x (Hikmet dk. 52 xx), İlyas xx (Muhammet dk. 61 xx), Burak xx, Vehbi xx, Yusuf xx, Muzaffer xx (Mustafa dk. 78 xxx)
Goller: Enes Soy (dk. 35 pen. ve 69), Mustafa Apardı (dk. 79 ve 82) (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı kart: Caner Apak (dk. 45) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Emir, Kubilay, Berk (Manisaspor), İlyas, Burak (68 Aksaray Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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