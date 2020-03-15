Manisa Büyükşehir Belediyesinin birimleri dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hizmet birimlerinde de çalışma yaptı. 17 ilçede itfaiye müfrezelerinden itfaiye araçlarına, gasilhanelerden hizmet binalarına kadar tüm birimler, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince dezenfekte edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm insanlığı tehdit eden korona virüse karşı önleyici tedbirlerini sürdürüyor. İl genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını toplu ulaşım araçlarından oto terminallere, çocuk oyun parklarından camilere kadar sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Manisa Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede bulunan hizmet birimlerinde dezenfeksiyon uygulaması yaptı. Bu kapsamda 17 ilçede itfaiye müfrezelerinden itfaiye araçlarına, gasilhanelerden hizmet binalarına kadar tüm birimler, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince dezenfekte edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde korona virüs tehdidine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirleri sıkı tuttuklarını ve bu konudaki çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, vatandaşların ve Büyükşehir Belediyesi personelinin de herhangi bir tehdide maruz kalmaması için Büyükşehir birimlerinde dezenfekte çalışmalarının periyodik olarak süreceğini ifade etti.

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