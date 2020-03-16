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Manisa'da servis otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 8 yaralı

DHA

Manisa'da servis otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 8 yaralı


Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA) - MANİSA'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün öndeki servis minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Fatih Köprülü alt geçidi yakınlarında meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı'ndan İzmir yönüne giden A.F.'nin (42) kullandığı 45 J 1476 plakalı servis otobüsü, sürücü şerit değiştirirken aynı yöne giden H.K. (39) yönetimindeki 45 J 1294 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otobüs ve minibüsteki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Cemil SEVAL
2020-03-16 10:16:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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