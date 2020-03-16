Kırkağaç'ta tüm okullar dezenfekte edildi

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tüm okullar dezenfekte edildi.

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kovid19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde okulların bir hafta süreyle tatil edilmesinin ardından ilçe genelindeki 40 okulda hijyen uygulaması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan çok sayıda dezenfekte ekibi, ilçe merkezi ve mahallelerde eş zamanlı olarak okullara giderek, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve yurtlardaki yatakhaneleri ilaçladı. Seri bir şekilde yapılan dezenfekte işlemleri 40 okulda kısa sürede tamamlandı. Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, "Kırkağaç'taki tüm okullarımız koranavirüs nedeniyle tedbir amaçlı dezenfekte edildi. Ayrıca bundan böyle okullarımızda görevli temizlik elemanlarımıza dezenfekte eğitimi vereceğiz" dedi.

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