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Turgutlu Belediyesinden korona virüs seferberliği

İHA

Turgutlu Belediyesi korona virüs seferberliğini başlattı. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından Turgutlu genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler tarafından Turgutlu Devlet Hastanesinde de dezenfekte çalışması yapıldı.

Turgutlu Belediyesinden korona virüs seferberliği

Turgutlu Belediyesi korona virüs seferberliğini başlattı. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından Turgutlu genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler tarafından Turgutlu Devlet Hastanesinde de dezenfekte çalışması yapıldı.
Turgutlu merkezinde yer alan çocuk parkları, dolmuş durakları, camiler ile birlikte kırsal mahallelerdeki camilerin de dezenfekte işlemleri yapıldı. Yedieylül Stadyumu, Turgutlu Huzurevi, Turgutlu Cezaevi, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt Kapalı Spor Salonu, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi’nde dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Dezenfekte çalışmaları Turgutlu Devlet Hastanesinde de yapıldı. Pazar günü tüm gün süren çalışmalar kapsamında devlet hastanesinin bütün alanları titiz bir şekilde dezenfekte edildi.
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının ise hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

“Korona virüsüne karşı önlemimizi ilk günden aldık”
Turgutlu genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Hepimiz için büyük tehlike oluşturan korona virüsüne karşı Turgutlu Belediyesi olarak ilk günden beri önlemlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Temizlik İşleri ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz korona virüsü tehlikesini en aza indirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında pazar günü Turgutlu Devlet Hastanesinin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Turgutlulu vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını birinci sıraya koyarak ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Korona virüs tehlikesinin Turgutlu’yu en az şekilde etkilemesi adına çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

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