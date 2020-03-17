Hastaneye Cihaz Bağışladılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde S.S. Esnaf Kooperatifi tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine mekanik vantilatör cihazı bağışlandı.

Alaşehir S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifi ilçede eğitim ve sağlık alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Kooperatif tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine mekanik vantilatör cihazı bağışlandı. Kooperatif olarak sağlık alanında yapılan yatırımları önemsediklerini belirten Başkan Gündüz Karaoğlan, "Ülkemiz için olmazsa olmaz olan eğitim ve sağlık alanında yapılan yatırımlar, geleceğimizin daha iyi daha sağlıklı toplum olması demektir. Devlet Hastanemiz Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem tarafından, hastanemiz yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalarımız için, mekanik vantilatör cihazı ihtiyacı olduğu belirtildi. Biz de kooperatif olarak, bu cihazları alabileceğimizi söyledik. Alaşehirliler olarak hastanemize, insan sağlığına bir katkıda bulunabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Solunum yetmezliği olan hastalar için mekanik vantilatörün büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem, "Hastanemiz yoğun bakım servisinde solunum yetmezliği olan hastalarımız için solunum desteği sağlamak için mutlaka olması gereken mekanik vantilatör cihazına ihtiyacımız vardı. Bu cihaz olmazsa, hastalarımızı Alaşehir dışında bir hastaneye sevk etmek zorunda kalıyoruz. Cihazların hizmete girmesiyle hastalarımızı hastanemizde tedavi edebileceğiz. Hastalarımız kendi ikamet yerlerinde tedavi olabilecekler. Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından hastanemize bağışlanan mekanik vantilatör cihazları ile solunumları yetersiz olan, hastalarımız için mutlaka solunum desteği alması için gerekli cihazlardır. Birçok hastalıkta gerektiği için yoğun bakımlarda yeterli sayıda bulunması çok önemli. Hastanemizde yeterli sayıda bulunmadığı için sevk etmek zorunda kaldığımız hastalarımızı. Bundan böyle hastanemizde tedavi edebileceğiz. Özellikle koah, zatüre, beyin kanaması ve ağır travma geçiren hastalarımızın tedavisi aşamasında , tedavinin başarıya ulaşmasında çok önemli bir etkisi vardır" diye konuştu.

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