(Özel) 'Korona virüsünden korunayım' derken egzamaya sebep olmayın Uzmanlardan aşırı el antiseptiği ve kolonya tüketenlere uyarı Deri ve Zührevi Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Figen Yelmen Tosun: “Aşırı kolonya, el antiseptiği deri bariyerini bozarak egzamalara neden olurlar”

Deri ve Zührevi Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Figen Yelmen Tosun, korona virüsü sebebiyle artan el antiseptikleri ve kolonya kullanımlarının aşırıya kaçmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Kolonyalar en az yüzde 7080 alkol bulunduran ürünler olduğu için tıpkı alkol bazlı el dezenfektanları gibi ellerimizdeki deri bariyerini bozarak egzamalara neden olurlar” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte, kendilerini virüsten korumak isteyen vatandaşlar el antiseptikleri, dezenfektan ürünleri ve kolonya tüketiminde artış yaşanmasına neden oldu. Kolonya, el antiseptikleri ve sabunların sık tüketilmesine karşı uzmanlar da uyardı.

Manisa Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Figen Yelmen Tosun, kolonya ve el antiseptiklerin aşırı ve dikkatsiz kullanılmasının ellerdeki deri bariyerlerini bozacağını ve el egzamalarına neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Tosun, “Covid19 virüs pandemisi ile uğraştığımız bugünlerde el hijyeni çok önemli bir konudur. Gün içerisinde ellerimiz birçok şeye doğrudan temas eder. Bu nedenle enfeksiyonun yayılmasında eller çok önemli organlarımızdır. Temizliği de çok önemlidir. Günlük hayatta el hijyenimizi sağlamak amacıyla en çok sabunları ve el antiseptiklerini kullanırız. Sabunlar daha çok ellerimizdeki kirleri ve mikroorganizmaları fiziksel olarak gideren detarjanlardır. El antiseptikleri ise protein denatürasyonu yaparak birçok bakteri ve virüse karşı güçlü ve hızlı öldürücü etkiye sahiptirler. Gün içerisinde pratikte kullanılan el antiseptikleri de çoğunlukla alkol bazlı ürünlerdir. Kişisel olarak kullandığımız sabunları beyaz katı sabunlardan seçerken, toplu alanlarda beyaz sıvı sabunları tek kullanımlık vakumlu poşetler kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

İrritasyon reaksiyonlardan kaçınmak için renksiz ve kokusuz sabun kullanılmasını öneren Uzm. Dr. Tosun, “Alkol bazlı ürünlerin ve sabunların uzun süre kullanımlarında derimizin hidrolipid yapısının bozularak el derisinin çatlamasına ve egzamaya sebep olur. Bu nedenle dikkatli kullanmamız gerekir. Eğer marketler, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlardan çıktıysak ellerimizi sabunladıktan sonra el antiseptikleri kullanabiliriz ancak tekrar üzerine kolonya sürmek, tekrar yıkamak gibi işlemleri çok obsesif şekilde yaparsak egzamalarımızı arttırırız” diye konuştu.

Uzm. Dr. Tosun ayrıca el egzamalarını önlemek amacıyla ellerin gliserin ve vazelin içeren ürünlerle kremlenmesi gerektiğini belirtti.

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