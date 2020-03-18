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Hijyen malzemelerinde fiyat denetimi artırıldı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte Manisa'daki AVM, eczane, parfümeri ve medikal malzemeler satışı yapan işletmelerde fiyat denetimi yaptı. Hijyen malzemelerinin korona virüs salgınının ardından fahiş fiyatlara satıldığı yönünde şikayetlerin artış göstermesi üzerine denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Hijyen malzemelerinde fiyat denetimi artırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte Manisa’daki AVM, eczane, parfümeri ve medikal malzemeler satışı yapan işletmelerde fiyat denetimi yaptı. Hijyen malzemelerinin korona virüs salgınının ardından fahiş fiyatlara satıldığı yönünde şikayetlerin artış göstermesi üzerine denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.
Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden korona virüs salgınından korunmak için hijyen malzemelerine yönelen vatandaşların bu ürünlere fahiş fiyat uygulandığı yönündeki şikayetleri üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri ile birlikte Manisa’daki AVM, eczane, parfümeri ve medikal malzemeler satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketleri dikkatle incelendi.
Denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Tüm dünyayı ve aynı zamanda ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgını sebebiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen malzemelerinin fahiş fiyatla satıldığı şikayetlerinde artış yaşanmıştır. Fırsatçılığı önlemek amacıyla gelen bu şikayetlere istinaden Büyükşehir Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığımız ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri ile birlikte ortak denetim yapılmıştır. Bu kapsamda şehrimizde bulunan AVM, eczane, parfümeri ve medikal malzemeler satışı yapan işletmelerin kontrolleri yapıldı. Halkımızın ihtiyaç duyduğu hijyen malzemelerine ulaşmasında mağduriyet yaşamaması için gerekli kontrollerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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