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Yarım kalan kursları uzaktan eğitimle tamamladılar

İHA

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları, online eğitime geçilerek tamamlandı.

Yarım kalan kursları uzaktan eğitimle tamamladılar

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları, online eğitime geçilerek tamamlandı.
Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde korona virüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları uzaktan eğitim sistemiyle tamamlandı. Kursiyerlere whatsapp görüntü uygulamasıyla ilk kez eğitim verilmiş oldu. Öğrenciler, online gerçekleşen uygulama sayesinde güzel zaman geçirmiş oldular. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, korona virüse önlemler kapsamında ara verilen kursların uzaktan eğitimle tamamlanabildiğini kaydederek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ülke olarak tedbirlerimizi artırmış bulunmaktayız. Bu süreçte muhtemel risklerin önüne geçmek adına bazı eğitim yöntemleri belirliyoruz. Bunlardan biri de uzaktan eğitim. Bilindiği gibi karikatür, bağlama, akıl oyunlarına yönelik kurslarımız, virüse önlemler kapsamında ertelenmişti. Bu bağlamda Şehzadeler Gençlik Merkezimizde kurs gören öğrencilerimize uzaktan eğitim vererek, kurslarını tamamlamış olduk. Uzaktan eğitim modeli, hem koronaya tedbir açısından hem de teknolojinin doğru kullanılmasına önemli bir örnektir. Buna benzer eğitimlerimiz sürecek. Kursun gerçekleşmesinde emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

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