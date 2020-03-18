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İzinsiz totem ve tanıtım levhaları toplandı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa il sınırları içindeki karayolları üzerinde izinsiz ve görsel kirlilik oluşturan aynı zamanda güvenlik zafiyeti yaratarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren totem ve tanıtım panolarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İzinsiz totem ve tanıtım levhaları toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa il sınırları içindeki karayolları üzerinde izinsiz ve görsel kirlilik oluşturan aynı zamanda güvenlik zafiyeti yaratarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren totem ve tanıtım panolarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa il sınırları içindeki izinsiz, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren totem ve tanıtım panolarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle trafik güvenliğinin sağlanması, yolun yapısında yapılacak her türlü çalışmalarda alınacak tedbirler ile karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer levhalar, ışıklar ve işaretlemeler hakkındaki yönetmelik ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile ‘İlan Reklam ve Tanıtım Uygulama Yönetmeliği’ hükümleri kapsamında, haksız rekabetin önlenmesi ile doğal peyzajın korunması ve kent estetiğinin bozulmaması kapsamında yapılan denetleme çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 23. Şube Şefliği ile birlikte İzmirAnkara asfaltı ve Manisaİstanbul karayolu üzerinde bulunan izinsiz totem/levhaların tespiti için yürütülen ortak çalışmada merkez ve ilçelerde trafik güvenliğini tehdit eden, yönetmeliğe uygun olmayan ve görsel kirlilik oluşturan 238 adet totem/levha kaldırma çalışması yapıldı. Her hafta çarşamba ve perşembe günleri sahada yapılan tespit çalışmaları ile ilgili firmalara ihtar bildirimlerine hız kesmeden devam ediliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 2017 yılında 6, 2018 yılında 22, 2019 yılında 113 ve 2020 yılının mart ayı itibariyle 42 toplamda ise 183 firmaya levha izin belgesinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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