Yunusemre'de virüs seferberliği sürüyor

Yunusemre Belediyesi, Türkiye’de ilk korona virüs (Kovid19) vakasının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Yunusemre Belediyesi ekipleri, vatandaşları ülke genelinde alınan önlemlere uymaları konusunda da uyarıyor.

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de görülen korona virüsün yayılmaması için önlemlerini arttıran Yunusemre Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler, vatandaşların ortak kullandığı alanları, parkları, ibadethaneleri ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Belediye birimlerini de dezenfekte eden ekipler, vatandaşları da mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. Belediye billboard, afiş ve sosyal medya aracılığıyla da vatandaşları virüslerden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyor. Özellikle dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlardan bu konuda ülke genelinde alınan önlemlere uymalarını istedi. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Belediye olarak rutin olarak düzenli bir şekilde yaptığımız temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün temizlik noktalarında, konteynerlerde ve özellikle çocuklarımızın havaların ısınmasıyla beraber yoğun bir şekilde kullandığı park bahçeler, çocuk oyun grupları gibi alanları öldürücü antiseptik özelliklere sahip malzemelerle dezenfekte ediyoruz. Belediye birimlerimizi de düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Özellikle bu tür hastalıkların yayılabileceği noktalarda dezenfektasyon çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları önemli. Vatandaşlarımızın kişisel temizliklerine dikkat etmeleri mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.