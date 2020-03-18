Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

Manisa’nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.
Son günlerde dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de vakası görülen Covid19 korona virüsü ile ilgili, Sağlık Bakanlığının önlem ve tedbir çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen Korona virüsünden korunmanın 14 kuralı da, bu salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. İlçedeki tedbir çalışmaları kapsamında çeşitli uygulamalar yapan Kula Kaymakamlığı ile Kula Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının korona virüsünden korunmanın 14 kuralı olarak yayımladığı kuralları, video klip çekerek anlattı. Toplumun her kesiminin bu kurallara uyması gerektiğini vurgulayan protokol üyeleri, bu süreçte vatandaşların panik halinde olmamalarını, fakat gerekli tedbirleri de alması gerektiğini söyledi.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluş başkanlarının yer aldığı video ile korona virüsünden korunmanın 14 kuralının önemine dikkat çekmek istediklerini dile getirdi. Dünyayı saran ve ülkemizde de görülen bu virüs ile mücadelede çok basit önlemler alınarak korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nüfus müdürlükleri acil haller dışında randevusuz müracaat kabul etmeyecek
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri acil haller dışında randevusuz ...
Yunusemre'de virüs seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de virüs seferberliği sürüyor
Hizmet binalarında ateş ölçer ve el dezenfaktanlı önlem
YEREL HABERLER Hizmet binalarında ateş ölçer ve el dezenfaktanlı ...
Manisa FK, Çanakkale şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER Manisa FK, Çanakkale şehitlerini unutmadı
Türk Sağlık Sen’den '50 bin sağlık personeli alınsın' talebi
YEREL HABERLER Türk Sağlık Sen’den '50 bin sağlık personeli alınsın' ...
İzinsiz totem ve tanıtım levhaları toplandı
YEREL HABERLER İzinsiz totem ve tanıtım levhaları toplandı
Yarım kalan kursları uzaktan eğitimle tamamladılar
YEREL HABERLER Yarım kalan kursları uzaktan eğitimle tamamladılar
Dükkanı kapatılan esnafa kira ertelemesi Başkan Dutlulu’dan esnafa müjde Akhisar Belediyesi, dükkanları kapatılan belediye kiracısı esnafın borçlarını ertelediğini duyurdu
YEREL HABERLER Dükkanı kapatılan esnafa kira ertelemesi Başkan ...
Şanlı zaferin 105. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Şanlı zaferin 105. yılı kutlandı
Kamu işçi alımı başvuruları sadece elektronik ortamda yapılacak
YEREL HABERLER Kamu işçi alımı başvuruları sadece elektronik ortamda ...
Hijyen malzemelerinde fiyat denetimi artırıldı
YEREL HABERLER Hijyen malzemelerinde fiyat denetimi artırıldı
Terminallerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Terminallerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik ...
Turgutlu’da korona virüse geçit yok
YEREL HABERLER Turgutlu’da korona virüse geçit yok
Akhisar Belediyesi, virüslere geçit vermiyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, virüslere geçit vermiyor
Korona virüs nedeniyle şehitliklerde sade tören
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle şehitliklerde sade tören
(Görüntülü) Alaşehir'de don olayına karşı üzüm bağlarında üreticiler nöbete başladı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alaşehir'de don olayına karşı üzüm ...
Akhisarspor´un kredisi yok
YEREL HABERLER Akhisarspor´un kredisi yok
Üzüm bağları dondan zarar görmesin diye lastik yaktılar Manisalı üzüm üreticileri bağlarının zirai don olayından etkilenmemesi için saman ve lastik yapıp dumanıyla donu savurmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Üzüm bağları dondan zarar görmesin diye lastik ...
Şehzadeler Belediyesi virüs fırsatçılarına geçit vermiyor
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi virüs fırsatçılarına geçit ...
1915 basımı pullarla Çanakkale Zaferi'ni ölümsüzleştiriyor
YEREL HABERLER 1915 basımı pullarla Çanakkale Zaferi'ni ...
(Görüntülü) Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kesik kol olayında fidye isteyen ...
Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl önce borç vermiş (2)
YEREL HABERLER Kesik kol olayında fidye isteyen veterinere iki yıl ...
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
YEREL HABERLER Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X