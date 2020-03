Başkan Akın'dan vatandaşa ve küçük esnafa müjde!

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser basın mensupları ile bir araya geldi. Turgutlu Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Çetin Akın korona virüs kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirler ve çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına 2020 yılında çok fazla üzücü olayla karşılaştıklarını vurgulayarak başlayan Başkan Akın, "2020 yılı hem ülkemize hem de dünya coğrafyasına kara bulutlar getirdi. Öncesinde çığ felaketi yaşandı ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de depremler yaşandı. Ülkemizde ise Elazığ ve Malatya'da depremler yaşadık. Sonrasında İdlib'de askerlerimiz şehit oldu. Ardından bugün toplanma nedenimiz olan korona virüs vakası var. Bu virüs ülkemizi ve dünya coğrafyasını tehdit eder hale geldi. Maalesef bir ölüm yaşandı ve vaka sayıları da artmaya başladı. Bizler de belediye olarak Sağlık Bakanlığının almış olduğu tüm tedbirleri yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Turgutlu genelinde korona virüs tehlikesine yönelik yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın, "Önce biz okullarımızda ve camilerimizde ilaçlamayla başladık. Sonrasında çocuk oyun alanlarımız, bekleme duraklarımız ve resmi kurumlarımız, pazar yerlerimizde ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve ihtiyaç duyulan noktalarda da ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de bu kapsamda hem sivil toplum kuruluşlarımız ve esnaf odalarımızla bir toplantı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Başkan Akın'dan vatandaşa çağrı: “Küçük esnafa destek olun”

Turgutlu'daki küçük esnafın zor süreçler geçirdiğini söyleyen Başkan Akın, vatandaşların AVM'ler yerine küçük esnaftan alışveriş yapmasının sağlık açısından ve esnafa destek olmak için daha yararlı olacağını ifade etti. Açıkta gıda satışı ile ilgili görüşlerini de belirten Başkan Akın, "Açıkta gıda satışı koronavirüs sürecini tetikleyebilecek noktada bu yüzden vatandaşlarımızın açıktan hiçbir gıda ürünü almamalarını öneriyorum. İlçemizde her şeyi stok etmemize, tüketmemizde gerek yok. Gıda konusunda hiçbir vatandaşımızın Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntısı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Küçük esnafın Esnaf Odası Başkanlarından ve Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden aldıkları bilgiler doğrultusunda hareket etmelerini öneren Başkan Akın, Esnaf Odası Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları ve Zabıta Müdürlüğü ile ortak bir Whatsapp hattı kurulduğunu da açıkladı.



“Para cezaları ertelendi, icra takipleri durduruldu”

Turgutlu içerisinde esnafa kesilen para cezalarının alınmaması için karar alındığını da duyuran Başkan Akın, belediye tarafından yürütülen icra takiplerinin durdurulduğunu da söyledi.

Engelsiz Yaşam Aracı hizmet saati süresini artırıldığını belirten Başkan Akın, "Engelsiz Yaşam Aracımızın hizmet süresini 8 saatten 24 saate çıkararak hemşehrilerimizin hizmetine sunma kararı aldık. Engelli vatandaşlarımız 153'ü arayarak araç desteği isteyebilirler. Aynı şekilde engelli hemşehrilerimizin hastaneye transfer süreçlerinde de her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.



TURBEM'den öğrencilere videolu eğitim

Başkan Akın, TURBEM öğrencileri ile ilgili de karar aldıklarına dikkat çekerek "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) öğretmenleri tarafından ders videolarının hazırlanmasını kararlaştırdık" dedi.



Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve günlük yevmiye usulü çalışanlar için de karar alındığına dikkat çeken Başkan Akın şu şekilde konuştu:

"İçinde bulunduğumuz süreçte en fazla mağdur olan kesimlerden biri de günlük yevmiye usulü çalışan emekçi kardeşlerimiz. Kahvehanelerde, lokantalarımızda mağdur olan emekçi arkadaşlarımız varsa biz aşevini açtık. Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanlarıyla söz konusu bu kardeşlerimizin sayılarını tespit edeceğiz. Arkadaşlarımız geçerli bir iş buluncaya kadar yemek ve gıdayla ihtiyacı ile ilgili ihtiyaçları karşılamayı amaçladık."



Turgutlu Belediyesi 3 milyon TL’lik gelirden oldu

Bir gazetecinin Mart ayı Turgutlu Meclis Toplantısında gündeme gelen, Turgutlu'da kurulacak olan orta ölçekli sanayinin tesfiye ve kodlama işinin belediye tarafından yapılması konusuyla alakalı sorusuna Başkan Akın şu cevabı verdi:

"Meclis kararıyla Tarife Komisyonuna havale ettik. Bu konuda Tarife Komisyonumuz ile toplandık fakat karar alamadığımız için biz orada yapmış olduğumuz çalışmayı durdurmuştuk. Bu konuyla ilgili Bakanlığa da bir şikayet söz konusuydu ve bu konu dün bir karara bağlandı. Karar bize geldi, tebliğ edildi. Bize ulaşan tebligatta, 'Belediye Başkanı Çetin Akın hakkında iddia olunan suçlamaların yersiz olduğu kanaatine varılmış olup söz konusu dosya kaymakamlık kurulu kararıyla işlemden kaldırılmıştır' deniliyor. Biz belediyemizden kasamıza oradan yaklaşık 3 milyon TL gibi bir gelir elde ettik, yaklaşık 3 milyon TL gibi bir gelir daha elde edecektik. Ama maalesef komisyonlarımızda karar alamadığımız için sözleşmemizi fesh etmiştik. Bizim fesh ettiğimiz noktada da böyle bir karar var hayırlısı olsun diyelim."



“Toplamda 5 yıl içerisinde Turgutlu Belediyesine ait 219 malımız satılmış”

Başkan Akın, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana İller Bankasından kullanılan 3 milyon 823 bin 681 Lira kredi, özel bir bankadan kullanılan kredi için 1 milyon 123 bin 522 Lira, kamu bankasından kullanılan iki kredi için 2 Milyon 269 bin 069 Lira, toplamda bu gün itibariyle ödemiş bulunuyoruz. Yaklaşık 11 ayda ödediğimiz kredi borçları, iller bankası ve özel bankalar olmak üzere 7 Milyon 839 Bin 035 Lira. Kalan kredi borcumuz 10 milyon 861 bin 167 lira. Arkadaşlar ben bugüne kadar bir lira kredi kullanmadım. Belediyeye ait hiçbir yeri satmadım. Son beş yıl içerisinde; 2014 yılında 70 adet, 2015 yılında 79 adet, 2016 yılında 32 adet, 2017 yılında 22 adet, 2018 yılında 14 adet, 2019 yılında seçimden hemen önce 2 adet, toplamda 5 yıl içerisinde Turgutlu Belediyesine ait 219 malımız satılmış. Satış bedeli 17 milyon 887 bin 45 Lira ve her geçen gün bir şokla uyanıyoruz. Geçen hafta iller bankasından gelen payımızdan 620 bin lira kesinti yapıldı. Neden olduğumuzu sorduğumuzda dediler ki; Türkiye Elektrik Kurumu özelleştirilmeden önce Turgutlu Belediyesinin borcu varmış. Borç 2010 yılından önce, 2010 yılında önce bir borç için toplamı 743 bin lira 620 bin lirasını tek seferde kesiyorlar. En başta açıkladığımız borçlar içerisinde bu borç yoktu. İnşallah başka şoklarla karşılaşmayız. 2005 yılında belediye şantiye arazisi için kira sözleşmesi yapılmış bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş neden yeni akıllarına geldi arkadaşların. Belli bir süreç yaşadık. Bu sürecin sonunda 528 bin lira kira talepleri var. Nedense bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş. Nedense bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Kasamızda bu gün itibariyle 1 milyon lira para var. Bu para biraz daha fazlaydı. Ama bu sürpriz iller bankası kesintisiyle biraz dara düştük. Ama bütün bunlara rağmen biz ekonomik dengemizi oturttuk, sağlıklı bir şekilde yürüyoruz. İşçimize, esnafımıza vadesi geçmiş, sıkıntıya sokacak borcumuz yok.” dedi.

