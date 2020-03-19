Manisa CBÜ kendi dezenfektanını üretti

İlk olarak Çin’de görülen korona virüsü (Covid19) sonrası vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Covid 19’a karşı kendi geliştirdiği dezenfektanını üreterek üniversite içinde kullanmaya başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi DEFAM, üniversite içinde kullanılmak üzere 1000 litre dezenfektan üretimine başladı. Dünya Sağlık Örgütünün el hijyeni formülüne uygun olarak hazırlanan dezenfektan için çalışmalar, Covid19 virüsünün görülmesi ile eş zamanlı olarak başlatıldı.

İlk etapta 200 litre üretilen dezenfektanlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm birimlere dağıtıldı ve kullanılmaya başlandı. Üniversite çalışanlarının hijyen ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla DEFAM tarafından geliştirilen ve üretilen dezenfektanlardan 800 litre daha hazırlandığı öğrenildi.

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