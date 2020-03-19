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Manisa’da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz olacak

İHA

Manisa’da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte 17 ilçede sağlık çalışanlarının kimlik kartlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacaklarını duyurdu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sağlık çalışanlarına ulaşımın ücretsiz yapıldığını duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının ciddi emek verdiğini ve bu emeğe ne kadar teşekkür edilse az olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve onlara şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık emekçisi kardeşlerimize jest olması düşüncesiyle 17 ilçemizde belediyemize ait otobüsler ve kooperatiflere ait ulaşım araçları dahil olmak üzere ulaşımı ücretsiz yaptık. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz kimliklerini ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecekler. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri yoğun çaba ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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