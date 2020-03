İş dünyası ekonomik tedbirleri yerinde buldu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz: “Açıklanan tedbirler ekonomimizi canlandıracaktır”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirlerin, üretim, ticaret ve istihdamın açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ekonomimize can suyu olacaktır. Ekonomimiz yeniden canlanacaktır." dedi.

Manisa TSO Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi. Yılmaz açıklamasında; “Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ekonomimiz açısından çok önemlidir. Ekonomik olarak zor günler geçiren üyelerimiz bu paket ile bir nebze olsun rahat nefes alacaklardır. Açıklanan tedbirler ekonomimize yansıması olumlu olacaktır. Bu paketin bir başlangıç olduğu düşüncesindeyim. Bu paket ekonomimize can suyu olacaktır. Özellikle nakit akışı sıkıntısı yaşayan üyelerimiz için önemli adımlar atılmıştır. Ekonomimiz yeniden canlanacaktır” dedi.



“Bu süreci hep birlikte aşacağız”

Ülke ekonomisi olarak zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Tüm dünyayı etkisine alan ve ekonomik olarak çıkmazlara sokan bir virüs ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamalıyız. Devletimiz, vatandaşlarımız ve iş insanları olarak bizler birlikte hareket edip el birliği ile bu kriz sürecini aşacağız. Cumhurbaşkanımız açıkladığı paket ile işletmelerin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacaktır. Bununla birlikte ihracatçının desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi de bulunduğumuz konum itibari ile yerinde alınmış bir karardır. Bu süreçte paketin uygulanması noktasında sorumlu olan kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranmalıdır. Firmalara yardımcı olunmalıdır” diye konuştu.



“Diğer sektörleri de unutmamak lazım”

Son olarak açılanan tedbirlerin en fazla zarara uğrayan sektörleri kapsadığını ama önümüzdeki günlerde diğer sektörler ile ilgili de çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz şunları söyledi: “Şüphesiz ki bu tedbir ve destekler ile ekonomimizde çarklar yeniden dönmeye başlayacaktır. Sonuçta 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor. Açıklanan pakete baktığımızda korona virüs sürecinden en fazla etkilenen sektörleri kapsıyor. Unutulmamalıdır ki şu anki durum bir silsile şeklinde tepeden tırnağa tüm sektörle darbe vurmuştur. Bu durumdan her kesimin etkilendiği görüşündeyim. Özellikle hizmet sektöründe işsiz kalan vatandaşlarımız var. Okulların tatil edilmesinden dolayı eğitim sektöründe yaşanan mağduriyetler var. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen tüm sektörler içinde devletimiz gerekeni yapmalıdır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile diğer sektörleri de kapsayacak ekonomik paketler açıklanacaktır. Yaşanan bu krizde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni olumlu bir adım olarak düşünüyorum ve açıklanan bu kararlardan ötürü Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyor, yeni paketin iş dünyamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.