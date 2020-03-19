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(Görüntülü) Meslek lisesinde yıkanabilir cerrahi maske ürettiler

DHA

 

(Görüntülü) Meslek lisesinde yıkanabilir cerrahi maske ürettiler

 
MANİSA İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koronavirüs salgınına karşı hijyenik ortamda yıkanabilir cerrahi maske üretimine başlandı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, tanı konulan hasta sayısının ise arttığı koronavirüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep arttı. Bu durum maske ve dezenfektan stokların azalmasına neden oldu. Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Anadolu Lisesi'nde Giyim üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek maske üretimine başladı. Okul yönetimi, öğretmenler ve personeller tarafından gönüllülük esasına göre üretilen maskeleri, görevlerine devam etmek zorunda olan kurumların acil maske ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Öğrencilerin ürettiği tamamen hijyenik ortamda üretilen, tek kullanımlık maskelere nazaran pamuktan yapıldığı için yıkanıp, tekrar kullanılabilen maskeler için Türkiye'nin farklı noktalarından siparişler yağıyor.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK
Mili Eğitim Bakanlığı, bünyelerinde Türkiye'de ilk defa üretilen maskeler için sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla projede emeği geçenleri kutladı. Meslek liselerinde ilk maskelerin üretilmeye başladığını duyuran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "İlk sevindirici haber Manisa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günde bin hijyen cerrahi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave maske siparişi aldılar. İl müdürümüzü, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
'TOPLAM 10 KİŞİYİZ'
Ürettikleri maskeler hakkında bilgi veren Lise Müdürü Aynur Özdemir, "Bu çalışmaya okulda bulunan arkadaşlarımızla hem bir faydamız dokunsun, hem fırsatçılara meydanı bırakmamak amacıyla başladık. Hep birlikte okuldaki atölyemizi düzene koyup, temizliğimizi yaparak, hijyenik bir ortam ayarladıktan sonra üretime başladık. Şu an personel olarak okulumuzun müdür yardımcıları, aşçımız, memurumuz, çalışanlarımız ve öğretmenlerimiz olmak üzere toplam 10 kişiyiz. Günde bin tane maske üretmeye çalışıyoruz. Siparişler çok fazla geliyor. Yetişmeye çalışıyoruz. Şu an hepimiz canla başla, gönüllü olarak çalışıyoruz. Hiçbir şekilde gelir elde edilmiyor. Malzeme parasını karşılayabilmek için 1 lira gibi bir fiyattan satıyoruz. Şu an bizim sayemizde bütün okullar, kız meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri de bu işi yapmaya başlayacak. Biz bu çalışmayla örnek olduk" dedi.
'GÜN BİRLİK GÜNÜ'
Kamu kurum ve kuruluşlarına maskelerin 1 TL'den verildiğini söyleyen Özdemir, "Kamu kuruluşlarına 1 TL dedik. Ancak, dışarıdan arkadaşlar bizden alıp kar koyarak sattıklarından onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onlara 2 TL fiyat veriyoruz. Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul gibi illere de maske gönderdik. Gün birlik günü, herkesin dayanışmasına ihtiyacımız var. Birlikte çalışıp birlikte üreteceğiz" diye konuştu.
Özdemir, maske üretimi aşamalarını ise şöyle özetledi:
"Öncelikle bir kalıp hazırladık. İlk önce çizimlerini yapıyoruz. Sonra kesime gidiyor malzeme. Ardından ovarlok makinesinde dikime giriyor. Dikimden sonra ütüye, sonrasında ise lastikleme işlemi yapılıyor. Son olarak bir kez daha ütülenip, ardından ambalajlanıyor."DHA-Genel Türkiye-Manisa
2020-03-19 15:25:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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