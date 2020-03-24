"Eti lezzetli" dediler koruma altındaki kirpiyi avladılar Pitbull köpekleriyle kirpi avına 48 bin lira ceza

Manisa Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki oklu kirpi avlayan 4 kişiyi yakalarken, avcılara toplamda 48 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula’ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları mevkisinde bazı kişilerin oklu kirpi avladığı ihbarını aldı. İhbar üzerine Peribacaları mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi pitbull cinsi köpekler ile avlayan 4 kişiyi yakaladı. Öldürülen oklu kirpi ile 3 pitbull cinsi köpeğe el konulurken, şahıslar da ifadesi alınmak ve cezai işlem uygulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yakalanan S.K., N.A., İ.A. ve K.A.’ya da Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin 250 TL, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 pitbul cinsi köpek için 27 bin 250 TL para cezası kesildi.

Toplam 48 bin lira para cezasına çarptırılan şüpheliler, ifadelerinde oklu kirpiyi etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle avladıklarını söyledi.

Öte yandan şahısların kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutarak yuvadan çıkartıp, sivri uçlu aletlerle öldürdükleri öğrenildi. Yakalanan şahıslar cezai işlemlerin uygulanmasının ardından serbest bırakılırken, 3 pitbull cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.