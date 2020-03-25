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85 yaşındaki kadını polisler maaş çekmeye götürdü

DHA

85 yaşındaki kadını polisler maaş çekmeye götürdü


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda evinden çıkamayan Kadriye İşler'i (85), isteği üzerine bankaya götürüp, emekli maaşını çekmesine yardımcı oldu.
Turgutlu'da yaşayan Kadriye İşler, bankadan emekli maaşını çekmek için torunu Ayhan Göğtaş (37) aracılığıyla ilçede, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Turgutlu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi. Yetkililerin yönlendirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, ekip otosuyla Kadriye İşler'i evinden alarak bankaya getirdi. Bankadan emekli maaşını alan Kadriye İşler, talebini karşılayan Kaymakamlık yetkilileri ve polis ekiplerine teşekkür etti. Polis, bankada ihtiyacını karşılayan Kadriye İşler'i tekrar evine götürdü.
Kadriye İşler'in torunu Ayhan Göğtaş, "Vahim bir durum var şu anda. Devletimizden Allah razı olsun, bizim yanımızda. Anneannemin maaşını çekmeye geldik. Normalde kendisi geliyordu. Sokağa çıkma yasak olduğu için Turgutlu Kaymakamlığı'na başvurduk. Onlar sağ olsun, yardımcı oldular, polis arkadaşlarımıza yetki verdiler. Bizi gelip evimizden aldılar. İşlemimizi yaptık" dedi.
Polis ekipleri vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-03-25 11:32:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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