Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Tosun (70), yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Turgutlu'ya bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek için yola çıkan Mustafa Tosun, kullandığı 45 N 6648 plakalı traktörünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörden savrulan Tosun yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Mustafa Tosun, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-03-25 13:51:21



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