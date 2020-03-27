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Koronavirüsten korunmak için yaptıkları ağaç evde kalıyorlar

DHA

Koronavirüsten korunmak için yaptıkları ağaç evde kalıyorlar


Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 3 arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Spil Dağı Milli Parkı'ndaki arazilerine ağaç ev yaptı. 7 gündür yaşamlarını burada sürdüren gençler, salgın geçene kadar burada kalmakta kararlı olduklarını söyledi.
Elektrik teknisyeni Alihan Sayılır (26) ve beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan arkadaşları Semih Yiğit (27) ve Ertürk Akpınar (25), Spil Dağı Milli Parkı mevkisinde bulunan tapulu arazi üzerinde ağaç ev yaptı. 3 arkadaş doğaya zarar vermeden titizlikle 2 hafta süren çalışmalarının ardından 7 metre yükseklikteki ağaç evin yapımını tamamladı. Ağaç eve yerleşen gençler, salgın geçene kadar burada kalmakta kararlı olduklarını anlattı.
Gençlerden Alihan Sayılır, "Biz arkadaşlarımızla aslında bu projeyi 2 aydan bu yana hazırlıyorduk. Keyifli olduğu için biraz yavaştan alıyorduk. Ama malum ülkemizi de etkisi altına koronavirüs vakalarının gün geçtikçe artmasıyla birlikte, projemizi hızlandırdık. Tempolu çalışmayla bu hali aldı. Biz de yaklaşık 7 gündür burada kalıyoruz. Pirinç, un, makarna, zeytinyağımız, çayımız her şeyimiz burada var. Gerekli olmadığı sürece şehre inmiyoruz. İş yerlerimiz şu an kapalı zaten. İhtiyacımız olursa da Sultan Yaylası'ndaki marketten ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Koronavirüs tehlikesi geçene kadar burada kalmayı planlıyoruz. Yaklaşık bin 500 lira harcayarak yaptığımız ağaç evde, 4 kişi rahat rahat yatabiliyoruz" dedi.
Virüs tehlikesi geçene kadar Spil Dağı'ndan inmeyeceklerini anlatan Semih Yiğit ise, "Malzemeler tamamen çam ağacı. Ekstra bir malzeme kullanılmadı. Ağaca da hiçbir şekilde zarar vermedik. Doğaya ve ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmeden yapıldı. Çivi çakma ve vida atma işlemi de yok. Kesinlikle doğaya zarar vermeden yapılmıştır" diye konuştu.
Yaptıkları ağaç evin çok güzel bir vadi manzarası olduğunu anlatan Ertürk Akpınar, "Bu ağaç evi arkadaşlarımızla güzel bir plan, proje olarak tasarladık. Şansımız da yaver gitti. İki güzel ağaç bulup çok güzel bir vadi manzarası yakaladık. Ağaç evi tasarlarken maliyeti bizim için çok önemliydi. Bulabildiğimiz atık, işe yaramayan parçalarla yapmaya özen gösterdik" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL
2020-03-27 08:58:14

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