Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor Çiftçi koronaya rağmen tarlada

Korona virüs salgınında vak'a sayısının hızla artması Manisalı üreticilere engel olmadı. Ege bölgesinin en önemli ovalarından Salihli Ovası'nda çiftçiler üretime devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası’nda baharın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Çiftçiler dünyanı etkisi altına alan korona virüsüne rağmen, tarlada çalışıp üretmeye devam ediyor. Çin’de ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, hayatın devamı için Salihli Ovası’nda çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Bahar ayının gelmesi ile birlikte Salihli Ovası’ndaki üretim hareketliliğinin başladığını vurgulayan Yalvaç, ovada patates ve mısır ekiminin yanında dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarındaki bakımların yapıldığını, domates ve karpuz fidelerinin ise toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Salihli Ovası’ndaki 250 bin dekar alanda çiftçilerin korona virüsü salgınına rağmen üretim yaptığını belirten Yalvaç “Yaz, kış, kar, yağmur demeden tarlasında çalışan, insanların temel ihtiyacı olan her şeyi üreten çiftçilerimizi, üreticilerimizi ayakta alkışlıyorum. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun, sağ olun var olun. Çok değerli elleri nasırlı, yüreği güzel çiftçilerimiz, alın teriyle toprağa can veren çiftçilerimizin bu zorlu günlerde tüm riskleri göze alarak üretime devam etme çabalarını takdir ediyor ve alkışlıyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarını da unutmayan Yalvaç “Bizlerin sağlığı için gecesini gündüzüne katarak bizler için uğraşan sağlık çalışanlarını da unutmayalım. Hayatın devamı için üretime devam eden çiftçilerimizi alkışladığımız gibi, tüm sağlıkçılarımızı da ayakta alkışlıyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

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