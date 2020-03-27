Manisa’da 5 günde 6 bin 337 talep ve ihtiyaç karşılandı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret ederek Vefa Sosyal Destek Gruplarına gelen çağrılarla 5 günde 6 bin 337 talep ve ihtiyaç karşılandığını açıkladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret ederek Vefa Sosyal Destek Gruplarına gelen çağrılara ilişkin bilgi aldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, ikametten ayrılmalarına kısıtlama getirilen ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının iletişimini sağlayan 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler’den bilgi alan Vali Deniz, daha sonra personel ile sohbet etti.

Ziyaret sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, “İkametten ayrılma kısıtlaması bulunan ve kimsesi olmayan vatandaşlarımızdan 5 günde gelen 6 bin 705 çağrıdan 6 bin 337 tanesi 112 tarafından Valilik koordinesinde, Kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönlendirilerek, talep ve ihtiyaçların karşılanması sağlandı. Devlet olarak büyüklerimizin hizmetindeyiz. Bu dönemde büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız ve onların duasını alacağız. Sizlerde, büyüklerimizin yüzünü güldürmek için özveriyle çalışıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardından Vali Deniz, Şehzadeler ve Yunusemre Kaymakamlıklarını ziyaret ederek, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını inceledi. Ziyarette Vali Deniz, 112 tarafından talebi Şehzadeler Vefa Sosyal Destek Grubuna yönlendirilen Emine teyzeyle de telefonla görüşerek “Devletimiz bütün imkanları ile sizin yanınızda. Sizlerin sağlığı bizim için önemli, sizler evinizde rahat edin, bizler size hizmet edelim” diye konuştu.

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