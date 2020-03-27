Manisa’da korona virüse rağmen sokaklar doldu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Manisa’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

Korona virüs salgını tüm Türkiye’de korku salarken, ‘evde kal’ çağrılarına çok sayıda vatandaş uymadı. Korona virüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişiler, cadde ve sokakları doldurdu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, özellikle banka önlerindeki uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ise alışveriş için çarşıya gelirken, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

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