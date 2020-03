Down sendromlu Ümit'ten 'Evde kal' çağrısı

Türkiye etkin bir şekilde korona virüs ile mücadele ederken bir çok kesim sosyal medya hesaplarından evde kal çağrısında bulunuyor. Turgutlulu down sendromlu Ümit Akkuş da bir video yayınlayarak herkese evde kal çağrısında bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, koyu bir Turgutluspor taraftarı olan ve çevresinde 'Ümit Başkan' lakabıyla anılan down sendromlu Ümit Akkuş çektiği bir video ile herkesi evde kalmaya çağırdı. Birçok sanatçı, spor ve ünlü isimler evde kal çağrısı yaparken down sendromlu Ümit Akkuş da bir video yayınlayarak herkese evde kal çağrısında bulundu.

Ümit Akkuş, "Ben evden çıkmıyorum, sizde evden çıkmayın. Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.