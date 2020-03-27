Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti

İHA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyeyi arayan vatandaşların taleplerini dinlemek için telefon başına geçti ve halkın isteklerine çözüm üretti.

Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyeyi arayan vatandaşların taleplerini dinlemek için telefon başına geçti ve halkın isteklerine çözüm üretti.
Akhisar Belediyesi’nin, telefon aracılığı ile sorunlara hızlı çözümler üreten birimi Çözüm Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, birimde çalışanlar ile sohbet etti ve salgın hastalıklarla mücadele edilen bu süreçte vatandaşa karşı daha hassas olunması konusunda direktiflerde bulundu. Çözüm Merkezi’ni arayanlar bu kez telefonun başında Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun sesini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. 65 yaş üstü bir vatandaş ile telefonda görüşen Başkan Dutlulu, vatandaşın bakkal ve pazar alışverişlerini not alarak, belediye ekiplerini yönlendirdi. Vatandaşa, evden çıkmaması konusunda uyarıda bulunan Başkan Dutlulu, belediyenin evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına giderek, alışverişlerini onların adına yaptığını söyledi.
Belediyeyi arayarak Başkan Dutlulu ile telefonda görüşen 89 yaşındaki emekli Öğretmen Sabri İnceboz, hızlı bir şekilde ihtiyaçları giderildiği için belediye ekiplerine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.
65 yaş üstü vatandaşların, 444 11 45 numaralı telefondan belediyeyi arayarak, temel ihtiyaçlarının belediye aracılığı ile giderileceğini hatırlatan Besim Dutlulu, bu süreci hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ile aşacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisar’da zabıta ekipleri cuma pazarında koruyucu maske dağıttı
YEREL HABERLER Akhisar’da zabıta ekipleri cuma pazarında koruyucu ...
Down sendromlu Ümit'ten 'Evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Down sendromlu Ümit'ten 'Evde kal' çağrısı
Şehzadeler Belediyesi ‘Vefa Sosyal Destek’ ile gönülleri fethediyor
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi ‘Vefa Sosyal Destek’ ile ...
Başkan Çelik pazar yerlerindeki yeni düzenlemeyi duyurdu
YEREL HABERLER Başkan Çelik pazar yerlerindeki yeni düzenlemeyi ...
Manisa’da korona virüse rağmen sokaklar doldu
YEREL HABERLER Manisa’da korona virüse rağmen sokaklar doldu
Milli Eğitim’den Devlet Hastanesine maske desteği
YEREL HABERLER Milli Eğitim’den Devlet Hastanesine maske desteği
Manisa İtfaiyesi Bahriye teyzenin yardımına koştu
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi Bahriye teyzenin yardımına koştu
Salihli’de hastane önlerine triaj çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Salihli’de hastane önlerine triaj çadırı kuruldu
Manisa’da 5 günde 6 bin 337 talep ve ihtiyaç karşılandı
YEREL HABERLER Manisa’da 5 günde 6 bin 337 talep ve ihtiyaç ...
Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor Çiftçi koronaya rağmen tarlada
YEREL HABERLER Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ...
Salihli’de muhtarlara temizlik ve dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Salihli’de muhtarlara temizlik ve dezenfektan desteği
Mimar Sinan Bulvarı’nda otomatik sulamaya geçildi
YEREL HABERLER Mimar Sinan Bulvarı’nda otomatik sulamaya geçildi
Sulama kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
(Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için yaptıkları ağaç evde kalıyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için yaptıkları ...
Alaşehir Belediyesi bir ilke imza attı İlçeye giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor, sürücülerin ateşi ölçülüyor
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi bir ilke imza attı İlçeye giriş ...
Akhisar’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Akhisar’da sokak hayvanları unutulmadı
Koronavirüsten korunmak için yaptıkları ağaç evde kalıyorlar
YEREL HABERLER Koronavirüsten korunmak için yaptıkları ağaç evde ...
Korona virüsünden ağaç tepesine yaptıkları evde korunuyorlar Manisalı gençler, Spil Dağı'nda iki ağaç üzerine yaptıkları kulübede korona virüs salgının sona ermesini bekliyor Ağaç evde yaşayan Alihan Sayılır: “Korona virüs tehlikesi geçene kadar burada kalmayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Korona virüsünden ağaç tepesine yaptıkları evde ...
Spil Dağı'nda otomobil uçurumdan uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Spil Dağı'nda otomobil uçurumdan uçtu: 2 yaralı
Huzurevine sosyal izolasyon odası kuruldu
YEREL HABERLER Huzurevine sosyal izolasyon odası kuruldu
65 yaş üzeri vatandaşa bağıran polis görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER 65 yaş üzeri vatandaşa bağıran polis görevden ...
Tarımla uğraşan 65 yaş üstünün yasaklardan muaf tutulması istendi Manisa Ziraat Mühendisleri Odası gıdanın önem kazandığı bir dönemde tarımla uğraşanların büyük bir kesiminin 60 yaş üstünde olduğunu hatırlattı
YEREL HABERLER Tarımla uğraşan 65 yaş üstünün yasaklardan muaf ...
Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Manisa Valiliği o polis memuru hakkında soruşturma ...
Yunusemre Belediyesi vatandaşının yanında
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi vatandaşının yanında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X