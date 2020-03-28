Pazarcılar yeni tedbirlere uydu, vatandaşlar memnun oldu Pazar esnafı Erkan Çiçek: “Biz gerekirse ekonomik olarak sıkıntı da çekeriz, yeter ki insanlar feraha kavuşsun”

– Manisa’da pazar esnafı, İçişleri Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı genelgede yer alan; tüketicinin ürünlere temasının engellenmesi, maske, eldiven ve tezgah mesafe kurallarına uygun olarak satış yapmaya başladı. Alışveriş için pazara çıkan vatandaşlar, gösterilen duyarlılıktan memnun olduklarını ifade ettiler.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün 81 ilin valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıdatemizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleri düzenlenecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi satışının yapılması sağlanacak. Manisa’da Cumartesi pazarı esnafı, korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları uygulamaya başladı. Tezgahlar arasında en az 3 metre kuruluna dikkat eden ve maske, eldiven takan pazar esnafı, vatandaşlara da ürünleri çıplak elle seçmesine izin vermiyor. Pazar esnaflarından Yakup Erikli, gerekli tüm tedbirlere uyduklarını dile getirerek, “Elimizden gelen her şeyi yaptık. Tezgahların aralarını boş bıraktık. Devletimiz ne istediyse yapacağız. Kendi sağlığımız için de mecbur yapmalıyız. Maske, eldivenlerimiz hazır” dedi.

Korona virüsün özellikle sebze satışını olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Erikli, “Domates fiyatı 1 liraya düştü ama ona rağmen satılmıyor. Sebze olarak biraz satışlar kötü. Meyve satışları daha iyi. Korona kendini belli etti, sebze satışları düştü” diye konuştu.

Bir diğer pazar esnafı Şaban İlgi ise vatandaşlara kesinlikle seçtirme yapmadıklarını vurgulayarak, maskeeldiven takarak satış yaptıklarını söyledi. Özellikle yaşlı vatandaşların da bu kurullara kızmadan riayet etmesini beklediklerinin altını çizen İlgi, el birliği ile zorlu süreci atlatmayı umduklarını söyledi.

Alışveriş yapan bir vatandaş da pazarcıların kurallara uyduğunu gördüklerini ancak vatandaşların aynı duyarlılığı göstermediğini ifade etti.

Pazar esnaflarından Erkan Çiçek, sonuna kadar tedbirleri uyduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki ülkemiz ve dünya bu illetten kurtulsun. Biz gerekirse ekonomik olarak sıkıntı da çekeriz, yeter ki insanlar feraha kavuşsun” ifadelerini kullandı.

Pazarda alışveriş yapan bir sağlık çalışanı da pazar esnafının tedbirlere uyduğunu gördüğünü belirterek, özellikle yaşlı vatandaşların sokağa çıkmama konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Belediyelerin yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmeti olduğunu da hatırlatan vatandaş, sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için yaşlı vatandaşların bu hizmeti kullanması gerektiğinin altını çizdi.

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