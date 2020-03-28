MHP'li eski başkan hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Soma İlçe Başkanı Levent Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
2012 yılında Soma İlçe Başkanlığı görevini yapan Levent Yüksel ilçede veterinerlik mesleğini sürdürüyordu.
Yüksel’in cenazesi ikindi namazı sonrasında memleketi Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde defnedilecek.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.