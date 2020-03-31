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Soma'daki vahşette veteriner, cesedin suda ne kadar sürede bozulacağını araştırmış

DHA

Soma'daki vahşette veteriner, cesedin suda ne kadar sürede bozulacağını araştırmış


Cemil SEVAL-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa),(DHA) MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'nde bulunan ve Özcan Eren'e (22) ait olduğu düşünülen ceset parçalarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testi incelemesi sürürken, cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden veteriner hekim Mehmet Tahta'nın, bilgisayarında jandarmanın yaptığı incelemede `bir ceset suda ne kadar sürede bozulur' konusunda arama yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında geçen 14 Mart'ta, vatandaşlar tarafından omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine harekete geçen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgilerin ardından kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.
'AMCASINI BABASI ZANNETMİŞ'
Fidye mektubundaki hiçbir detayı atlamayıp, şüpheliye ulaşmaya çalışan polis, şüpheleri Mehmet Tahta'ya yoğunlaştıracak bir detaya daha ulaştı. Mektupta yazılı telefon numarasında kayıp gencin babası yerine amcasının numarasının yazılı olmasından kuşkulanıp, bu konuda yoğunlaşan polisin, çevrede yaptığı çalışma sonucunda Tahta'nın Özcan Eren'in amcasını babası zannederek böyle bir şey yaptığını da belirledi.
Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu yazdığını ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta tutuklandı. Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu.
ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDU
İki gün sonra, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan aramalarda ise Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş vücut parçaları buldu. Kesik baş üzerindeki incelemede, tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Bir gün sonra da Aydıncık Baraj Göleti'nin yüzeyinde cesedin karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı bulundu. Tüm vücut parçaları DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
VETERİNER İKİNCİ SORGUSUNDA İFADE DEĞİŞTİRMİŞTİ
Veteriner hekim Mehmet Tahta'nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesinde "Özcan Eren, dükkanıma gelip, oturdu. Onun dışında bir yere gitmedik" dediği, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ikinci ifadesinde ise farklı anlatımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Tahta'nın ikinci sorgusunda Eren'in otomobilinde olduğunu gösteren görüntülerinin gösterilmesi üzerine "Dükkanımda sadece oturmadı, rahatsızlanan bazı hayvanlara bakmak için birlikte kırsal mahallelere gittik. MOBESE kameralarındaki görüntüler bunlar olabilir. İlk olarak Ilgındere Mahallesi'ne ardından Yağcıllı Mahallesi'ne gittik. Yağcıllı Mahallesi'ndeki hayvan doğumunda yanımdaydı. Sonra götürüp, Bayat Mahallesi'ne bıraktım. Ondan sonra da görmedim" dediği öğrenildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bulunan uzuvların İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testi incelemesi sürerken Veteriner Hekim Mehmet Tahta, cezaevi savcılığına dilekçe vererek yeniden ifade vereceğini bildirdi. Bunun üzerine Tahta, geçen 27 Mart'ta saat 15.30'da Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Tahta ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Kimseden yardım almadım. Veteriner hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırıp, farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi.  Tahta'nın ifadesinde, olayda kullandığı tabancayı veteriner kliniğinin bulunduğu binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğuna sakladığını itiraf etti.
'BİR CESET SUDA NE KADAR SÜRE DE BOZULUR?' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ
Öte yandan Tahta'nın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturmayı daha da derinleştiren polis, ceset uzuvlarının Tahta'ya ait otomobille taşındığını, aracın arka koltuğunun daha sonra sökülüp, yenisi ile değiştirildiğini tespit etti. Tahta'nın bilgisayarında yapılan incelemede ise 'bir ceset suda ne kadar sürede bozulur' konusunda arama yaptığına dair kayıtlara ulaşıldı.
Öte yandan polis, Tahta'nın olayda kullandığını söylediği tabancayı da sakladığı havalandırma boşluğunda buldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL Şevket YILMAZ
2020-03-31 16:42:12

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