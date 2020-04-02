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Dağlıoğlu: “Mağduriyetler giderilmeli ve talepleri karşılanmalı”

İHA

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu korona virüsle mücadelede tedavi gören 601 sağlık çalışanına acil şifalar dileyerek, bu süreçte tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Dağlıoğlu: “Mağduriyetler giderilmeli ve talepleri karşılanmalı”

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu korona virüsle mücadelede tedavi gören 601 sağlık çalışanına acil şifalar dileyerek, bu süreçte tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.
Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, “Sağlık çalışanları korona virüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Sağlık ordumuz cephede göğüs göğüse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık bakanı açıklamıştır. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakar kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın korona virüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Böylesine fedakarca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir.” dedi.

“Öncelik sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıdır”
Bu süreçte önceliğin sağlık çalışanlarının sağlığının korunması olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, “Bu nedenle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmamalıdır. Sağlık Bakanımızda ‘koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz. Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız.’ demiştir. Önlemler her zaman en üst seviyede olmalı, çalışanların ihtiyaçları en kısa sürede karşılanmalıdır. Çalışan sağlığında bir diğer mesele kronik hastalığa sahip çalışanların durumudur. Bu meslektaşlarımızın içinde acil bir düzenleme yapılarak idari izinli sayılmaları hususu yeniden değerlendirilmelidir. Kronik hastaların yaşlılar gibi risk grubunda olduğu düşünüldüğünde bunun bir zaruret olduğu açıktır. Ayrıca sağlık çalışanlarının ailelerini koruma kaygıları içinde gereken yapılmalı ücretsiz konaklayıp dinlenecekleri otel veya kamu sosyal tesisleri idareler tarafından hazır edilmelidir. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuya ait tüm sosyal tesisler sağlık çalışanlarının kullanımına açılmıştır. Ayrıca hayırsever otel sahipleri de bu konuda imkan sağlamıştır. Tüm bunlar varken ne yazık ki hala bize kalacak yer sorunu yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız olduğu bilgisi gelmektedir. Bu yönde çalışanların şikayetleri gözlemlenmektedir. İdareciler bugün değilse hangi gün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözeceklerdir. Taşrada yönetici olanlar başka işlerle değil bu işlerle meşgul olmalıdırlar.” diye konuştu.

“Bugünkü mücadele para pul meselesi değildir”
“Sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele verirken bazı işgüzar yöneticilerin, çalışma düzenlerini bahane ederek nöbet parası vermeyeceğiz, kesinti yapacağız, ödemede bulunmayacağız gibi söylemlerle sağlık çalışanlarının karşısına çıktıkları görülmektedir.” diyen Dağlıoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “Böyle yapanlara hatırlatıyorum; bugün verilen mücadele para pul meselesi değildir. Türk Milletinin sağlığı, Türk devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücadeledir. Sizde bunun idrakine varın; kahramanların moral ve motivasyonunu bozacak iş ve işlemlerden uzak durun! Verilen mücadelenin değeri ölçülemezken, birde çalışandan kesinti yapmaya kalkanlar kime ve neye hizmet ettiklerini ve ne yaptıklarını iyi düşünsünler. Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var; Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için necip Türk milletine teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerden de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Süreç temenni ve teşekkürlerle geçiştirilecek bir süreç değildir. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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