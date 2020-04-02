Büyükşehir vatandaşları yalnız bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir vatandaşları yalnız bırakmıyor

İHA

Korona virüse karşı tedbir amaçlı çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine götürüyor. Köprübaşı'nda da yürütülen uygulama ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerini kapılarında gören vatandaşlar, uygulama nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Büyükşehir vatandaşları yalnız bırakmıyor

Korona virüse karşı tedbir amaçlı çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını evlerine götürüyor. Köprübaşı’nda da yürütülen uygulama ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerini kapılarında gören vatandaşlar, uygulama nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüsüne karşı etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Gıda Bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Köprübaşı’nda da gerçekleştirilen uygulama ile risk grubunda bulunan vatandaşların evlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Gıda Bankasından yararlanan ihtiyaç sahibi bireylerin nakliyattan yağa, çaydan şekere kadar temel gıda malzemelerini kendilerine teslim ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi ekiplerini kapılarında gören vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soma’daki maden ocağında korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Soma’daki maden ocağında korona virüs önlemleri
Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar
YEREL HABERLER Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar
Okul hasretlerini şiirle dile getirdiler İlkokul öğrencilerinin şiirleri tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER Okul hasretlerini şiirle dile getirdiler İlkokul ...
Dağlıoğlu: “Mağduriyetler giderilmeli ve talepleri karşılanmalı”
YEREL HABERLER Dağlıoğlu: “Mağduriyetler giderilmeli ve talepleri ...
Kaymakam Atak pazar yerinde denetleme yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Atak pazar yerinde denetleme yaptı
Çapaçarık Camii ve çevresi çalışmalarında sona yaklaşılıyor
YEREL HABERLER Çapaçarık Camii ve çevresi çalışmalarında sona ...
Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan: Önce sağlık, sonra lig
YEREL HABERLER Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan: Önce sağlık, ...
Din görevlileri maaşlarından her ay bağış yapacak
YEREL HABERLER Din görevlileri maaşlarından her ay bağış yapacak
Manisa'daki pazar yerlerinde önlemler arttırıldı
YEREL HABERLER Manisa'daki pazar yerlerinde önlemler arttırıldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alanlarındaki önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar ...
Akhisarspor'dan kampanyaya destek
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan kampanyaya destek
Korona virüs sahipsiz hayvanların bakımına engel olmadı
YEREL HABERLER Korona virüs sahipsiz hayvanların bakımına engel ...
Alaşehir'deki pazar yerleri kapatıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'deki pazar yerleri kapatıldı
Esnaf Kefalet’ten esnaflara maske dağıtımı
YEREL HABERLER Esnaf Kefalet’ten esnaflara maske dağıtımı
Türkiye’deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı Türkiye nüfusunun yüzde 9,1'i 65 yaş ve üstünde
YEREL HABERLER Türkiye’deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 ...
Sağlık çalışanlarına üzüm hoşafı, kek ve poğaça ikramı Alaşehir'de belediye ve Kadın Kooperatifi işbirliği ile sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına üzüm hoşafı, kek ve poğaça ...
İşadamı Ali Uçak’tan sağlıkçılara destek
YEREL HABERLER İşadamı Ali Uçak’tan sağlıkçılara destek
Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika’ya da şifa olacak Manisa Şehir Hastanesi bir milyon 600 bin hastaya hizmet verdi AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur: “Manisa Şehir Hastanesi dünyadaki uluslararası sağlık örgütleri açısından muazzam bir standarttır. Bu işin ‘Firstclass’ı ya da ‘Şampiyonlar Ligi’ diyebiliriz” “İnşallah bu virüs belası geçtikten sonra ben inanıyorum ki Amerika, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar Manisa’mıza gelip şifa bulacaklardır”
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi, Avrupa ve Amerika’ya da şifa ...
(Görüntülü) Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev ...
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
YEREL HABERLER Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev alev yandı
Karantinadaki Manisalı umreciler kente döndü
YEREL HABERLER Karantinadaki Manisalı umreciler kente döndü
Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde dezenfeksiyonlu yıkama
Manisa Büyükşehir 7 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir 7 bin 500 kişinin ihtiyaçlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X