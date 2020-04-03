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Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine bir buçuk metre aralıklarla sosyal mesafe çizgisi çekildi.

Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması amacıyla Akhisar Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine bir buçuk metre aralıklarla sosyal mesafe çizgisi çekildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önüne 'sosyal mesafe' çizgisi çekildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zabıta Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte çizgilerin çekildiği bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uyması için kırmızı çizginin yanı sıra “Sağlığımız için mesafemizi koruyalım” mesajı sprey boya ile yerlere yazıldı.
Sosyal mesafenin önemine değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Kalabalık ortamlar, Koronavirüsün yayılmasında büyük bir etken. Akhisarımızda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını üzülerek gördüm. Zabıta ekiplerimiz ile birlikte bankalar gibi açık olan kurumların önüne uyarı yazıları yazarak halkımızı uyardık. ‘Evlerinize kalın’ diyoruz ama dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun; dışarıdaki işlerinizi hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra evlerinize dönün. Bu hastalığın Akhisar’da yayılmasını önlemek istiyorsak her bir vatandaşımızın bu kurallara uyması ve tedbirlerini alması gerekiyor. Lütfen duyarlı olalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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