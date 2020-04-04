Manisa'ya giriş çıkışlarda sıkı tedbirler uygulanıyor



Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında giriş çıkışlara yasaklanan kentlerden Manisa'da gece başlayan denetimler sürüyor. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonların giriş ve çıkışına izin verilirken, diğer araçlar geri gönderiliyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gece yarısından sonra 30 büyükşehir ile Zonguldak´a giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı valiliklere ilgili genelgeyi gönderdi. Bu illerden Manisa'da, gece yarısından sonra denetimler başladı.

Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde yapılan uygulamada araç kuyrukları oluştu. Sadece gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan bazı kişilerin araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki maske takmayan sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, denetimleri sahada takip etti.DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL

2020-04-04 16:05:57



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