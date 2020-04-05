Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa’da karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cezayir’den Türkiye’ye gelen 299 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli sağlık kontrollerinin ardından Manisa’daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Manisa Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilen 299 Türk vatandaşının daha, gerekli sağlık kontrollerinin ardından 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Manisa Yunus Emre Yurduna yerleştirildiğini açıkladı. Daha önce de Manisa’daki yurtlara ABD ve Etiyopya’dan getirilen vatandaşlar yerleştirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.