Manisaspor'dan zemin operasyonu

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<br>MANİSA (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma umutlarını şimdiden yitirerek 36 yıl sonra amatör lige düşen Manisaspor, sezona koronavirüs salgını yüzünden verilen en az 2.5 ay sürecek arada boş durmuyor. Yaşadığı maddi krizler, transfer yasağı ve borç yüküyle üst üste üçüncü kez düşme acısı yaşayan siyah-beyazlı kulüp, pes etmeyip mevcut şartlarını iyileştirmeye çalışıyor.<br>Kulüpte geçen yıl elektrik ve suların kesilmesiyle bakımsızlıktan tarlaya dönen Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenman sahasının zemini lige verilen arada yenileniyor. Yağmurlu havalarda çamur deryasına dönen zemini tamamen kaldıracak Manisaspor, 17 bin metrekarelik sahayı yeniden çimlendirecek. Çimlendirme çalışmalarının hafta sonu başlayacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-04-07 12:54:06<br>

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