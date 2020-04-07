MABEM uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere hizmet veriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan ve verdiği eğitim hizmetiyle bünyesinden binlerce başarılı öğrenci çıkaran MABEM, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla birlikte uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrencilere hizmet vermeye devam etti.

Tüm dünyayı etkileyen ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama ile eğitimöğretime zorunlu olarak ara verilmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim merkezi MABEM de, bunun üzerine harekete geçerek eğitim alan 10 bine yakın öğrencinin yararlanması için online eğitim programı hazırlıklarını en kısa sürede tamamladı ve 23 Mart 2020’de uzaktan eğitime başladı. Uzaktan eğitim sisteminden sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizde eğitim gören bütün öğrencilerin yararlanması sağlandı. Öğrenciler MABEM'in internet adresi ile sisteme üye olarak ders anlatım videolarına, tarama testlerine, deneme sınavlarına ve soru çözümlerine ulaşıyorlar.

MABEM öğretmenleri ile eğitimin aksamaması için öğrencilerle sürekli irtibat halinde bulunularak günlük ve haftalık denetim ile aktif bir biçimde sistemin kullanılması sağlanıyor. Sistem istatistikleri takip edilerek öğrenci ve veli irtibatı ile yürütülen program ile MABEM eğitimdeki tecrübesini kanıtlayarak vatandaştan ve öğrencilerden tebrik ve takdir topladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla uzaktan eğitim sistemine başlandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, tek amaçlarının gençlerin eğitimlerinden geri kalmamaları olduğunu ifade etti.

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