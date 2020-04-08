Selendi’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ikisi 20 yaşın altında, ikisi 65 yaş üstü olmak üzere toplam 4 kişiye ceza uygulandı.

Selendi ilçesinde yeni tip korana virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı iki kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden kişi başı 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Gençler ve 65 yaş üstü olan yaşlılara gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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