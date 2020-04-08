Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran paylaşım Sağlık-Sen Manisa Şubesinin sağlık çalışanlarının çocuklarının videolarından hazırladığı 'Evde kal' çağrısı büyük ilgi gördü

SağlıkSen Manisa Şubesi tarafından, sağlık çalışanlarının çocuklarının mesajlarından hazırlanan 'Evde kal' videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirirken çocukları da anne ve babaları için tüm vatandaşlara kendi yaşadıklarını anlatarak 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kahraman anne ve babalarına duydukları özlemleri aktaran minikler, anne ve babalarının eve dönmesi için herkesin evde kalmasını istedi.

SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu hazırladıkları videoyu sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarını ve kısa sürede büyük bir beğeni topladığını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız sevdiklerinden uzakta, bizim için çalışıyorlar. Lütfen evde kalalım, destek olalım. Umuyoruz ki sağlık çalışanlarının durumunu ifade eden bir çalışma olmuştur. Kahraman sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

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