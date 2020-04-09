Hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu

İHA

Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu önlemler kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önüne triaj çadırı kuruldu. Triaj çadırında hastalar, ön muayeneleri yapılıp, ateşleri ölçüldükten sonra gerekli bölüme yönlendiriliyor.

Hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu önlemler kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önüne triaj çadırı kuruldu. Triaj çadırında hastalar, ön muayeneleri yapılıp, ateşleri ölçüldükten sonra gerekli bölüme yönlendiriliyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesine triaj çadırı kuruldu. Hastaneye müracaat eden hastaların ön muayenelerinin yapıldığı triaj çadırı hakkında bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Korona virüs salgınını yenebilmenin tek çaresi olabildiğince sıfır hareket, ve sosyal izolasyondur. Bu hassasiyeti yaşam tarzı haline getiren duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi olarak, Pandemi kapsamında hastanemize başvuran her vatandaşımız için triaj uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda muayene ve ateş ölçümü yapılmakta Pandemi ile ilgili 14 kural anımsatılmakta uymaları önerilmektedir. Hastanemize müracaat eden hastalar triaj çadırında kontrol edildikten sonra, riskli hastaların risk oluşturmadan, ilgili bölümlere yönlendirilmesi sağlanmakta ve böylece hastalığın yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımıza önerimiz evde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları böylece sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmeleridir. İlçemizdeki tüm sağlık çalışanlarımız 24 saat esasına göre cansiparane çalışmaktadır. Onlara yapacağımız en büyük iyilik hastalığın yayılmasını önlemektir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor
(Görüntülü) Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü ...
Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı
YEREL HABERLER Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı
(Görüntülü) Manisa'daki vahşette cesedi parçalanan kişinin Özcan Eren olduğu kesinleşti (ARŞİV görüntülerle)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisa'daki vahşette cesedi parçalanan ...
Manisa'daki vahşette cesedi parçalanan kişinin Özcan Eren olduğu kesinleşti
YEREL HABERLER Manisa'daki vahşette cesedi parçalanan kişinin Özcan ...
(Görüntülü) Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü ...
Büyükşehirden vatandaşlara 150 bin maske
YEREL HABERLER Büyükşehirden vatandaşlara 150 bin maske
Vali Deniz’den vatandaşlara evde kalın çağrısı
YEREL HABERLER Vali Deniz’den vatandaşlara evde kalın çağrısı
Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek (2)
YEREL HABERLER Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da ...
(Görüntülü) Annesi tarafından öldürülen minik Ali,Manisa'da toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesi tarafından öldürülen minik ...
Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ...
Salihli'de zabıta, Çarşamba Pazarında maske dağıttı
YEREL HABERLER Salihli'de zabıta, Çarşamba Pazarında maske dağıttı
Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı Öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak baraj gölüne atılan cesedin Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Dehşet veren cinayette DNA raporu çıktı Öldürüldükten ...
Selendililerden gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Selendililerden gıda kolisi desteği
Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa’da defnedildi Annenin ilk ifadesinde oğlunu yazdığı kağıttaki yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öne sürüldü
YEREL HABERLER Annesinin öldürdüğü talihsiz çocuk Manisa’da ...
Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay
YEREL HABERLER Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay
(Görüntülü) Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta ...
Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla ...
Vali Deniz'den karantina sürecindeki vatandaşlara kitap hediyesi
YEREL HABERLER Vali Deniz'den karantina sürecindeki vatandaşlara ...
Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran paylaşım Sağlık-Sen Manisa Şubesinin sağlık çalışanlarının çocuklarının videolarından hazırladığı 'Evde kal' çağrısı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran ...
Yunusemreli tekvandocular 'uzaktan' antrenman yaptı
YEREL HABERLER Yunusemreli tekvandocular 'uzaktan' antrenman yaptı
Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
YEREL HABERLER Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
Selendi’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Selendi’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X