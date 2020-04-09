Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.<br>Kaza, dün saat 22.00 sıralarında AlaşehirSalihli karayolu Alaşehir İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Anıl Mert Aydın'ın kullandığı 45 AEN 330 plakalı otomobil, karşıdan gelen Nükhet Ervar (43) yönetimindeki 45 KA 0255 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ervar ile yanındaki 2 kişi ve diğer araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralan 6 kişi, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer otomobil sürücüsü Anıl Mert Aydın ise kazayı yara almadan atlattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-04-09 12:35:23<br>

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