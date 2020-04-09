Büyükşehirden kira bedellerini faizsiz erteleme kararı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, encümen toplantısında kiracılarını ilgilendiren önemli kararlar alındı. Yapılan açıklamada, nisan ayından itibaren faiz alınmaksızın Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninden yeni bir karar alınıncaya kadar geçen süreçte oluşacak olan kira bedellerinin ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 8 Nisan 2020 tarihli Encümen Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında yapılan toplantıda ticaret ile uğraşanları ekonomik yönden sevindirecek kararlar alındı. Encümende alınan kararlar ile ilgili olarak bilgi veren Mehmet Güzgülü, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/7 sayılı Genelgesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkede yayılan COVİD19 salgını nedeniyle 13/03/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde alınan önlemler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Corona virüsten (Covid19) dolayı ‘Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durum’ ilan edilmesi ve İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarihli Genelgesi de dikkate alınarak Belediyemiz ve bağlı iştirakleri tarafından kiraya verilen İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesine, Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte korona virüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçların ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak, kiracılar tarafından dilekçe ile başvurulması halinde, nisan ayından itibaren faiz alınmaksızın Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninden yeni bir karar alınıncaya kadar geçen süreçte oluşacak olan kira bedellerinin ertelenmesine karar verilmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.