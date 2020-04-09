Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençleri polis affetmedi Sokak sokak darbuka çalıp para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası kesildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde korona virüs salgınına rağmen 5 kişi, sokakta darbuka çalıp “Erik Dalı” şarkısını söyleyerek para topladı. Polis, 5 kişiden 3’üne sosyal mesafeyi ihlalden, 20 yaşından küçük 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti.
Akhisar ilçesinde korona virüs fırsatçıları, evde kalan vatandaşlardan şarkı söyleyip para istedi. İlçedeki mahalleleri gezen ve sosyal mesafeyi hiçe sayan 5 kişi, sokakta darbuka çalarak evlerdeki vatandaşlardan para topladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişiye işlem yapıldı. Eğlence bahanesiyle sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak vatandaşlardan para toplayan 5 kişiden 3’üne sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 20 yaşından küçük olan 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.
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