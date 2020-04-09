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Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençleri polis affetmedi Sokak sokak darbuka çalıp para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası kesildi

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs salgınına rağmen 5 kişi, sokakta darbuka çalıp "Erik Dalı" şarkısını söyleyerek para topladı. Polis, 5 kişiden 3'üne sosyal mesafeyi ihlalden, 20 yaşından küçük 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençleri polis affetmedi Sokak sokak darbuka çalıp para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası kesildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde korona virüs salgınına rağmen 5 kişi, sokakta darbuka çalıp “Erik Dalı” şarkısını söyleyerek para topladı. Polis, 5 kişiden 3’üne sosyal mesafeyi ihlalden, 20 yaşından küçük 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti.
Akhisar ilçesinde korona virüs fırsatçıları, evde kalan vatandaşlardan şarkı söyleyip para istedi. İlçedeki mahalleleri gezen ve sosyal mesafeyi hiçe sayan 5 kişi, sokakta darbuka çalarak evlerdeki vatandaşlardan para topladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişiye işlem yapıldı. Eğlence bahanesiyle sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak vatandaşlardan para toplayan 5 kişiden 3’üne sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 20 yaşından küçük olan 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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