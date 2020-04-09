Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma İlçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak No:9 ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi No:9’da bulunan apartmanlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince 9 Nisan 2020 tarihi saat 18.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 9 Nisan 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi.

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