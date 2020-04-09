Manisa'da parçalanmış cesedi bulunan Özcan Eren toprağa verildi

<br>Cemil SEVAL/ SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti çevresinde parçalanmış halde bulunan cesedin DNA testi ile Özcan Eren'e (22) ait olduğunun kesinleşmesinin ardından cenaze, ilçeyi bağlı Bayat Mahallesi'nde toprağa verildi.<br>Sevişler Mahallesi'ndeki Sevişler Baraj Gölü kıyısında, geçen 14 Mart günü, vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.<br>Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü kıyısından sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgilerin ardından kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.<br>'ŞÜPHELİ VETERİNER GÖZALTINA ALINDI'<br>Kaçırılma olayı ve fidye mektubundaki bazı detaylardan yola çıkan güvenlik güçleri, veteriner hekim Tahta'yı yakaladı. Gözaltına alınan Tahta ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu yazdığını ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta tutuklandı.<br>CESET PARÇALARI BULUNDU<br>Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, geçen 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren aramalarda kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu. 2 gün sonra ise Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş vücut parçaları buldu. Kesik baş üzerinde yapılan incelemede, kurbanın tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir gün sonra ise Aydıncık Baraj Göleti'nin yüzeyinde cesedin karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı bulundu. Tüm vücut parçaları, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>CİNAYETİ İTİRAF ETTİ<br>Soruşturma sürerken veteriner Hekim Mehmet Tahta, cezaevi savcılığına dilekçe yazarak yeniden ifade vereceğini bildirdi. Tahta, geçen 27 Mart günü, Soma Cumhuriyet Savcılığı'na SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, "Cinayeti tek başıma işledim. Kimseden yardım almadım. Veteriner hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfretti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçalara ayırıp, farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi. Tahta, olayda kullandığı tabancayı veteriner kliniğinin bulunduğu binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğuna sakladığını da itiraf etti.<br>'BİR CESET SUDA NE KADAR SÜRE DE BOZULUR' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ<br>Tahta'nın itirafının ardından polis, ceset parçalarının katil zanlısına ait otomobille taşındığını, aracın arka koltuğunun daha sonra sökülüp, yenisi ile değiştirildiğini tespit etti.<br>Zanlının bilgisayarında yapılan incelemede ise 'bir ceset suda ne kadar sürede bozulur' konusunda arama yapıldığı belirlendi. Tabanca da havalandırma boşluğunda bulundu.<br>DNA SONUÇLARI SONRA CENAZESİ DEFNEDİLDİ<br>İzmir Adli Tıp Kurumu'na yapılan DNA incelemesi sonuçlandı. Parçalanmış cesedin, Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti. Baba İsmail Eren, bugün oğlunun cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Soma İlçesine bağlı Bayat Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen cenaze, helallik alınmasının ardından Bayat Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından da gözyaşları arasında toprağa verildi.<br>Cenazede baba İsmail Eren, güçlükle ayakta durabildi. Jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılar da bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL <br>2020-04-09 18:00:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.