Gördes’in giriş ve çıkışlarında korona virüs uygulamaları devam ediyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle ilçe giriş ve çıkış kontrol noktalarında Gördes İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliği ile uygulamalar artırıldı.

İlçeye giriş ve çıkış yapmadan önce kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan vatandaşların ilk önce ateşleri ölçüldü. Daha sonrasında ekipler tarafından vatandaşlar, salgın kontrol altına alınana kadar evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Ateşi normal değerlerde olan vatandaşlar kontrol edildikten sonra geçişlere devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.