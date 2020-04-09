Koronavirüs tedbirlerine uymayıp, darbuka çalarak para toplayan 5 kişiye ceza

<br>Cemil SEVAL-Barış GEZİCİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında koyulan sosyal mesafe kuralına ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağına uymayarak, darbuka çalıp para toplayan 5 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. <br>Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi´nde saat 14.00 sıralarında ellerindeki darbukayı çalıp, şarkı söyleyerek para toplayan kişiler, evlerinde oturan vatandaşlardan para istedi. Mahalleyi gezerek para toplayan, aralarında 20 yaşından küçüklerin de olduğu 5 kişiyi görenler, sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 5 kişi darbuka çalarak 'Erik dalı' şarkısı söyledikleri sırada polis ekiplerince durduruldu. 20 yaşından küçük olan 2 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden diğer 3´üne ise sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Cemil SEVALBarış GEZİCİ<br>2020-04-09 19:12:42<br>
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