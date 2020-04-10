Manisa’da korona tedbirlerine uymayan 34 kişiye ceza

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Nisan Perşembe günü il genelinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 34 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde 65 yaş üstü 5 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunundan, 20 yaş altı 6 şahsa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten, 7 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunundan, 2065 yaş aralığında olan 4 şahsa şehirler arası yolcu taşımak ve seyyar maske sattıkları gerekçesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten, 5 şahsa sosyal mesafeyi korumama, yüzde 50 oturma düzenine uymamak, tek/çift plaka uygulaması ihlalinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunundan ve 14 günlük karantina süresine uymayan 7 şahsa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten toplam 34 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.