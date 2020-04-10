Emniyet Teşkilatının 175. yılı kutlanıyor

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Sarıgöl'deki tören Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla gerçekleştirildi. Yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak anıta, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili komiser Ömer Akif Aydoğdu ve polisler tarafından çelenk sunuldu.

Yapılan törene Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcı Emre Pala, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili komiser Ömer Akif Aydoğdu, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hamza Öd ve polisler katıldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı törende bazı vatandaşlar da polislerin günlerini kutladı.

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